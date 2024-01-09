Один из лидеров «Ливерпуля» получил травму колена

Защитникпропустит ближайшие матчи. Об этом сообщил ассистент главного тренера «красных» Пепейн Лейндерс.

«Не очень хорошие новости: Трент сильно дернул колено во время последней игры.

У него небольшой надрыв боковой связки колена, и ему понадобится время, чтобы восстановиться. Он будет отсутствовать несколько недель», — приводит слова Лейндерса пресс-служба «Ливерпуля».

В текущем сезоне Трент провел в чемпионате Англии 18 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.

Напомним, Мохамед Салах не будет играть за «Ливерпуль» как минимум в ближайшие несколько недель из-за отъезда на Кубок африканских наций.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ после 20 туров.