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    Один из лидеров «Ливерпуля» получил травму колена

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    Защитник Трент Александер-Арнолд пропустит ближайшие матчи «Ливерпуля». Об этом сообщил ассистент главного тренера «красных» Пепейн Лейндерс.

    Трент Александер-Арнолд
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    Трент Александер-Арнолд

    «Не очень хорошие новости: Трент сильно дернул колено во время последней игры.

    У него небольшой надрыв боковой связки колена, и ему понадобится время, чтобы восстановиться. Он будет отсутствовать несколько недель», — приводит слова Лейндерса пресс-служба «Ливерпуля».

    В текущем сезоне Трент провел в чемпионате Англии 18 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.

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    • Напомним, Мохамед Салах не будет играть за «Ливерпуль» как минимум в ближайшие несколько недель из-за отъезда на Кубок африканских наций.

    «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ после 20 туров.

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