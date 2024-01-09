Тен Хаг о сотрудничестве с новым инвестором «МЮ»: Мы справимся и переживем трудности

Главный тренервысказался о появлении нового инвестора в клубе. Компаниявыкупила часть акций «красных дьяволов».

«Это вдохновляет. Все настроены оптимистично. Предстоит много работы.

Мы претерпели много неудач, и я думаю, что минувшим летом мы были в хорошей форме, но это проект, поэтому нам придётся сталкиваться с некоторыми неудачами. Однако мы справимся и переживём трудности», — приводит слова тен Хаг журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что в декабре 2023-го года компания Ineos выкупила 25% акций «Манчестер Юнайтед», заплатив за это 1.03 млрд фунтов.

После 20-и туров «красные дьяволы» занимают 8-е место в таблице АПЛ с 31-м баллом в активе.