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    Тедеско: У «Спартака» есть все, чтобы выиграть РПЛ

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    Наставник сборной Бельгии Доменико Тедеско оценил шансы «Спартака» победить в РПЛ.

    Доменико Тедеско
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    Доменико Тедеско

    «Думаю, что с той командой, которая сейчас есть, "Спартак" может справиться с любым соперником. Вы и сами видите сильные качества нынешних игроков основы, Соболев и Промес забивают голы, скамейка очень качественная. Почему бы не стать чемпионом? Для этого все есть.

    Календарь и таблица РПЛ

    Смотрю очень много игр "Спартака", когда у меня появляется свободное время. В РПЛ непросто побеждать, я всегда говорю об этом. Особенно трудно против таких соперников, как "Урал" или "Ахмат". В целом же с того времени, когда я работал в "Спартаке", все поменялось — пришли игроки, которых я уже не знаю. Поэтому мне трудно судить», — цитирует Тедеско «СЭ».

    Тедеско тренировал красно-белых с 2019 по 2021 год.

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