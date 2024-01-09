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    Эксперт назвал главный недостаток новичка «Зенита» Нино

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    Известный спортивный функционер и один из главных экспертов по латиноамериканскому рынку Тимур Лепсая поделился мнением о новичке «Зенита» бразильском защитнике Нино.

    Нино
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    Нино

    «Нино давно находился в сфере интересов нескольких российских клубов. Пара московских команд изучала возможность его подписания.

    Нино — надежный футболист, хорошо начинает атаки, капитан "Флуминенсе", выиграл Кубок Либертадорес.

    Но у меня есть сомнения по скоростным качествам. В паре с Нино должен играть кто-то с высокой скоростью.

    Бразилец неплохо читает игру, надежен, но самая большая проблема — скорость. Но думаю, что скауты "Зенита" имели это в виду, когда прорабатывали его», — приводит слова Лепсая «Чемпионат».

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    • Напомним, в начале января «Зенит» объявил о переходе трех бразильцев — нападающего Педро, вингера Артура и центрального защитника Нино.

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