Эксперт назвал главный недостаток новичка «Зенита» Нино

Известный спортивный функционер и один из главных экспертов по латиноамериканскому рынкуподелился мнением о новичкебразильском защитнике

«Нино давно находился в сфере интересов нескольких российских клубов. Пара московских команд изучала возможность его подписания.

Нино — надежный футболист, хорошо начинает атаки, капитан "Флуминенсе", выиграл Кубок Либертадорес.

Но у меня есть сомнения по скоростным качествам. В паре с Нино должен играть кто-то с высокой скоростью.

Бразилец неплохо читает игру, надежен, но самая большая проблема — скорость. Но думаю, что скауты "Зенита" имели это в виду, когда прорабатывали его», — приводит слова Лепсая «Чемпионат».

Напомним, в начале января «Зенит» объявил о переходе трех бразильцев — нападающего Педро, вингера Артура и центрального защитника Нино.