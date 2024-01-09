ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вагнер ЛавКонтракт на 1 евро в месяц, бывшая звезда ЦСКА и еще 7 трансферов января, о которых вы не знали
  • 22:54
    • Агент: Летом Осимхен перейдет в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии
  • 22:25
    • «Тоттенхэм» официально арендовал Вернера
  • 21:55
    • Кузьмичев: «Аталанта» продлила контракт с Миранчуком еще на год
  • 21:53
    • ЦСКА разгромил «Торпедо»
  • 21:17
    • Президент «ПСЖ»: Хочу, чтобы Мбаппе остался
    Все новости спорта

    Кузьмичев: Кандидатура Джикии в «Локомотиве» даже не обсуждалась

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив Спартак
    Бывший директор футбольной академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев дал свой комментарий по поводу будущего защитника «Спартака» Георгия Джикии.

    Георгий Джикия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Георгий Джикия

    «Насколько я знаю, Джикия сейчас не ведёт переговоры со "Спартаком". Клуб пока не выходил с предложением, но у него есть опция продления. Не помню точно, какой процент матчей нужно сыграть, но это всё условно. При желании "Спартака" Георгий не будет рассматривать предложения от других команд. Даже с учётом сложной ситуации с игровым временем он предан клубу.

    Переговоры с "Локомотивом"? Их нет и не было. Это кандидатура даже не обсуждалась», — сказал Кузьмичёв в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

    В нынешнем сезоне Джикия сыграл всего девять матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем много голов
  • «Мидлсбро» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сможет ли «Фиорентина» пройти в полуфинал Кубка Италии?
  • «Фиорентина» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • Смогут ли «Реал» и «Атлетико» выявить сильнейшего в основное время?
  • «Реал» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.00
  • Экспресс дня 9 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Фиорентина — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Реал — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эшторил — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Милан — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лацио — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Бенфика — Брага
  • Футбол
  • Завтра в 23:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Фенербахче — Коньяспор
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры