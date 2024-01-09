Кузьмичев: Кандидатура Джикии в «Локомотиве» даже не обсуждалась

Бывший директор футбольной академиидал свой комментарий по поводу будущего защитника

«Насколько я знаю, Джикия сейчас не ведёт переговоры со "Спартаком". Клуб пока не выходил с предложением, но у него есть опция продления. Не помню точно, какой процент матчей нужно сыграть, но это всё условно. При желании "Спартака" Георгий не будет рассматривать предложения от других команд. Даже с учётом сложной ситуации с игровым временем он предан клубу.

Переговоры с "Локомотивом"? Их нет и не было. Это кандидатура даже не обсуждалась», — сказал Кузьмичёв в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

В нынешнем сезоне Джикия сыграл всего девять матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился.