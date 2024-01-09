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    Кейн: Быть вдали от семьи было самым большим испытанием в моей карьере

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    Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн высказался о выступлении в составе мюнхенского клуба.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    «Я правда наслаждаюсь жизнью в Бундеслиге. Весь клуб, команда и сотрудники приняли меня и помогли освоиться. Я очень рад быть частью "Баварии" — одного из самых больших клубов в мире. Я всегда говорил, что в своей карьере хочу двигаться и проявлять себя на самом высоком уровне. Этот клуб отличает менталитет победителя — мне очень приятно быть здесь.

    Это был первый трансфер в моей карьере. Я, наверное, не осознавал, сколько всего было задействовано. Это не только привыкание к новой команде, но и личные дела с семьёй — такие, как получение разрешения на работу, школа и дом.

    Быть вдали от семьи было самым большим испытанием в моей карьере. Хотя я привык быть вдали от них во время тренировочных сборов, но я никогда не был вдали от них так долго. К счастью, сейчас мы переехали в дом. Всё прошло хорошо, и я наслаждаюсь новым опытом», — приводит слова Кейна Bayern & Germany.

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