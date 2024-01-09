Агент Доннаруммы: Джиджи — лучший голкипер в мире

— агент голкиперавысоко оценил игру вратаря, назвав его лучшим в мире.

«Миланский клуб заменил Джиджи на Мика Меньяна, он действительно в порядке. Он является игроком основного состава сборной Франции и также отлично проявляет себя в Италии.

Однако я бы не сказал, что он превосходит Доннарумму. Не хочу преувеличивать, но думаю, что сейчас их нельзя сравнивать. Джиджи — лучший голкипер в мире, о чём говорят все тренеры вратарей, которые работали с ним. Для всех них Джиджи — это недосягаемый талант.

Мадридский "Реал" хотел заполучить его, когда ему было 17 лет, но он отказал ему ради "Милана", увидев шкаф с трофеями этого клуба», — приводит слова Райолы DAZN.

В нынешнем сезоне Доннарумма провел 15 матчей за ПСЖ в Лиге 1. В одной из встреч голкипер получил красную карточку.