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    Агент Доннаруммы: Джиджи — лучший голкипер в мире

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    Энцо Райола — агент голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма высоко оценил игру вратаря, назвав его лучшим в мире.

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    «Миланский клуб заменил Джиджи на Мика Меньяна, он действительно в порядке. Он является игроком основного состава сборной Франции и также отлично проявляет себя в Италии.

    Однако я бы не сказал, что он превосходит Доннарумму. Не хочу преувеличивать, но думаю, что сейчас их нельзя сравнивать. Джиджи — лучший голкипер в мире, о чём говорят все тренеры вратарей, которые работали с ним. Для всех них Джиджи — это недосягаемый талант.

    Мадридский "Реал" хотел заполучить его, когда ему было 17 лет, но он отказал ему ради "Милана", увидев шкаф с трофеями этого клуба», — приводит слова Райолы DAZN.

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    • В нынешнем сезоне Доннарумма провел 15 матчей за ПСЖ в Лиге 1. В одной из встреч голкипер получил красную карточку.

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