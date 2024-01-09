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    Де Брейне: После матча с «Бернли» сделать операцию просто было необходимо

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне рассказал о своей травме, из-за которой пришлось сделать операцию.

    Кевин Де Брейне
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    Кевин Де Брейне

    «Когда я тренировался в Японии (во время предсезонного турне "Манчестер Сити") или во время Суперкубка Англии и в Бёрнли, всё было в порядке.

    У меня было три травмы подколенного сухожилия подряд, но они не были в одном и том же месте. У меня было так много рубцовой ткани, что она могла порваться в любой момент.

    Люди говорили, что я вернулся слишком быстро, но когда ты тренируешься три недели подряд без каких-либо проблем — это нормально. Я сыграл с "Арсеналом" 40 минут или около того, но после "Бёрнли" это (операцию) просто необходимо было сделать», — приводит слова Де Брейне The Telegraph.

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    • Ранее полузащитник рассказал о том, как проводил время, когда восстанавливался после травмы.

    Напомним, что «Манчестер Сити» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 40 очками в активе после 19-и туров.

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