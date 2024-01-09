Артур перечислил свои футбольные качества: Скорость, удар из-за штрафной и видение поля

Новичокрассказал о своих главных качествах в футболе.

«Я — очень дисциплинированный игрок, который всегда стремится побеждать. Главные качества — скорость, удар из-за штрафной, видение поля, которое помогает отдавать передачи партнерам.

Но все-таки я нападающий, поэтому выбираю голы. Голы — самое важное для нападающего», — приводит слова Артура пресс-служба «Зенита».

Напомним, что 8-го января «сине-бело-голубые» объявили о подписании контракта с Артуром, который рассчитан до лета 2027-го года.

В прошлом сезоне форвард провел 59 матчей за «Палмейрас», забил 13 голов и сделал 3 голевые передачи.