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    Артур перечислил свои футбольные качества: Скорость, удар из-за штрафной и видение поля

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    Новичок «Зенита» Артур рассказал о своих главных качествах в футболе.

    Артур
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    Артур

    «Я — очень дисциплинированный игрок, который всегда стремится побеждать. Главные качества — скорость, удар из-за штрафной, видение поля, которое помогает отдавать передачи партнерам.

    Но все-таки я нападающий, поэтому выбираю голы. Голы — самое важное для нападающего», — приводит слова Артура пресс-служба «Зенита».

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    • Напомним, что 8-го января «сине-бело-голубые» объявили о подписании контракта с Артуром, который рассчитан до лета 2027-го года.

    В прошлом сезоне форвард провел 59 матчей за «Палмейрас», забил 13 голов и сделал 3 голевые передачи.

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