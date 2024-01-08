Тухель: Зимой трудно совершать трансферы

Наставник «Баварии»высказался по поводу планов мюнхенской команды на зимнее трансферное окно.

«Мы хотели, чтобы подписания были совершены ещё до 2 января, но не видим проблемы. Мы спокойны, и лично я тоже спокоен, поскольку знаю, как трудно совершать трансферы зимой.

У многих серьёзных клубов, выступающих в Лиге чемпионов, есть свои цели. Мы ищем кого-то, кто поможет нам стать сильнее», — приводит слова Тухеля DAZN.

«Бавария» идет второй в таблице Бундеслиги. Клуб набрал 38 очков в 15 встречах.

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В ближайшей встрече мюнхенцы 12 января сыграют с «Хоффенхаймом». Игра начнется в 22:30 мск.