Луис Энрике: Когда играет Мбаппе, выигрывают все

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
Парижане разгромили «Ревель» со счетом 9:0, а Мбаппе оформил хет-трик.
«Килиан хотел играть, а когда он хочет играть, ему нечего сказать. Такие игроки имеют больше прав, чем тренер. И когда он играет, выигрывают все: персонал, публика, соперники», — приводит слова Энрике RMC Sport.
Таким образом, Мбаппе стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» за всю историю Кубка Франции.
Нападающий играет за «ПСЖ» с 2018 года. Ранее СМИ писали, что Килиан продолжит карьеру в мадридском «Реале».