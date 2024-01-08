Луис Энрике: Когда играет Мбаппе, выигрывают все

Наставник «ПСЖ»объяснил, почему выпустил на поле форвардав матче против команды из 6-го дивизиона в 1/32 финала Кубка Франции.

Парижане разгромили «Ревель» со счетом 9:0, а Мбаппе оформил хет-трик.

«Килиан хотел играть, а когда он хочет играть, ему нечего сказать. Такие игроки имеют больше прав, чем тренер. И когда он играет, выигрывают все: персонал, публика, соперники», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Таким образом, Мбаппе стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» за всю историю Кубка Франции.

Нападающий играет за «ПСЖ» с 2018 года. Ранее СМИ писали, что Килиан продолжит карьеру в мадридском «Реале».