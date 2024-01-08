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    Де Брейне о пяти месяцах без футбола: Это было полезно для меня

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне рассказал о том, как проводил время, когда восстанавливался после травмы.

    Кевин Де Брейне
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    Кевин Де Брейне

    «Не то чтобы мне нужен был перерыв, но я воспользовался им и превратил недостаток в преимущество. Когда я размышляю о своей карьере, о том, что последние 10 лет я играл без остановки с небольшим перерывом, возможно, это было полезно для меня, чтобы немного перезагрузиться и позаботиться о себе, когда это не совсем возможно в течение года.

    В какой-то степени я наслаждался этим (отпуском). Вначале это был большой удар, но я понимал, что выбыл на четыре или пять месяцев», — приводит слова Де Брейне The Telegraph.

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    • Напомним, что полузащитник получил травму еще в 1-м туре АПЛ 11-го августа и восстановился только в январе 2024-го года.

    Де Брейне впервые вышел на поле в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Хаддерсфилд Тауна» (5:0).

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