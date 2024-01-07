«Ливерпуль» стал самым прибыльным клубом АПЛ за три последних сезона

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах Фото: globallookpress.com
Из 20 команд лиги положительный баланс за этот период показали пять.
Самым прибыльным клубом АПЛ стал «Ливерпуль», доходы которого на отчётном отрезке превысили расходы на £ 67,1 млн. В топ-3 вошли также «Шеффилд Юнайтед» и «Бёрнли».
Полностью список прибыльных клубов АПЛ выглядит так:
1. «Ливерпуль»: прибыль в £ 67,1 млн.
2. «Шеффилд Юнайтед»: прибыль в £ 46,3 млн.
3. «Бёрнли»: прибыль в £ 31,9 млн.
4. «Вест Хэм»: прибыль в £ 25,8 млн.
5. «Тоттенхэм»: прибыль в £ 2,2 млн.