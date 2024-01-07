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    «Ливерпуль» стал самым прибыльным клубом АПЛ за три последних сезона

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    Британское издание LondonWorld опубликовало рейтинг финансовой эффективности клубов АПЛ на базе открытой отчётности за последние три сезона.

    Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах
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    Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах

    Из 20 команд лиги положительный баланс за этот период показали пять.

    Самым прибыльным клубом АПЛ стал «Ливерпуль», доходы которого на отчётном отрезке превысили расходы на £ 67,1 млн. В топ-3 вошли также «Шеффилд Юнайтед» и «Бёрнли».

    Полностью список прибыльных клубов АПЛ выглядит так:

    1. «Ливерпуль»: прибыль в £ 67,1 млн.
    2. «Шеффилд Юнайтед»: прибыль в £ 46,3 млн.
    3. «Бёрнли»: прибыль в £ 31,9 млн.
    4. «Вест Хэм»: прибыль в £ 25,8 млн.
    5. «Тоттенхэм»: прибыль в £ 2,2 млн.

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