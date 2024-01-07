«Ливерпуль» стал самым прибыльным клубом АПЛ за три последних сезона

Британское издание LondonWorld опубликовало рейтинг финансовой эффективности клубов АПЛ на базе открытой отчётности за последние три сезона.

Из 20 команд лиги положительный баланс за этот период показали пять.

Самым прибыльным клубом АПЛ стал «Ливерпуль», доходы которого на отчётном отрезке превысили расходы на £ 67,1 млн. В топ-3 вошли также «Шеффилд Юнайтед» и «Бёрнли».

Полностью список прибыльных клубов АПЛ выглядит так:

1. «Ливерпуль»: прибыль в £ 67,1 млн.

2. «Шеффилд Юнайтед»: прибыль в £ 46,3 млн.

3. «Бёрнли»: прибыль в £ 31,9 млн.

4. «Вест Хэм»: прибыль в £ 25,8 млн.

5. «Тоттенхэм»: прибыль в £ 2,2 млн.