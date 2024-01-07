Клопп: Хорошо понимаем, с какой интенсивностью работают футболисты

Наставник «Ливерпуля»пожаловался на то, что футболистам тяжело справляться с большими нагрузками.

«Мы пытаемся находить возможности для подготовки ребят к суперинтенсивному сезону, но людей, принимающих решения, это не заботит. Среди принимающих решение нет ни одного человека, который помнил бы, каково это было, когда он был футболистом, — если кто-то там вообще был футболистом.

Мы по-настоящему хорошо понимаем, с какой интенсивностью работают парни. Дело не в лени.

Люди извне обсуждают это и говорят: "Я работаю по восемь часов семь дней в неделю". И это на сто процентов правда. Просто они не бегают, не делают рывков, не совершают подкатов, не ускоряются. Это невозможно сравнивать, если бы мы начали сравнивать, это было бы глупо.

Календарь и таблица АПЛ

Это просто другой уровень интенсивности. И человеческому организму, как мы знаем, тяжело с ним справиться», — приводит слова Клоппа Daily Mail.