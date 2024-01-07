«Арсенал» — «Ливерпуль»: счет матча 0:2, обзор голов

Луис Диас Фото: globallookpress.com
На 80-й минуте защитник лондонского клуба Якуб Кивер отправил мяч в собственные ворота, а на 5-й компенсированной минуте отличился нападающий мерсисайдцев Луис Диас.
Футбол. Англия. Кубок ФА
Арсенал Лондон — Ливерпуль 0:2
Голы: 0:1 Якуб Кивёр (автогол) (80'), 0:2 Luis Díaz (90 + 5') Арсенал Лондон: Арон Ремсдейл, Бен Уайт, Вильям Салиба, Якуб Кивёр (Эмиль Смит Роув, 88'), Жоржиньо (Эдвард Нкетиа, 81'), Деклан Райс, Букайо Сака, Кай Хаверц (Леандро Троссард, 88'), Рейсс Нелсон (Габриэл Мартинелли, 62'), Gabriel Magalhães, Martin Ødegaard Ливерпуль: Алисон, Джо Гомес, Джарелл Куанса, Кёртис Джонс (Bobby Clark, 75'), Алексис Мак Аллистер (Райан Гравенберх, 59'), Харви Эллиотт (Конор Брэдли, 75'), Трент Александер-Арнольд, Коди Матес Гакпо (Диогу Жота, 59'), Luis Díaz, Darwin Núñez, Ibrahima Konaté Предупреждения: Вильям Салиба (66'), Харви Эллиотт (70'), Райан Гравенберх (90'), Bobby Clark (90 + 2'), Трент Александер-Арнольд (90 + 4')
«Ливерпуль» вышел в 1/8 финала. Соперник команды Юргена Клоппа определится после жеребьевки.