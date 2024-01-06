В 15:30 06.01.2024 Уимблдон и Ипсвич Таун начнут матч в кубке Англии по футболу.

Уимблдон — Ипсвич Таун

Последний матч между собой: Уимблдон — Ипсвич Таун 0:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Ипсвич Таун»).

Трансляция

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