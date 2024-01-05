Гвардиола: Я не знаю, собираемся ли мы подписать 10 игроков или избавиться от 10 игроков

Главный тренервысказался о работе клуба во время зимнего трансферного окна.

«Я не знаю, я не говорю о трансферном окне. Я не знаю, собираемся ли мы подписать 10 игроков или избавиться от 10 игроков. Я не просто не знаю. Очевидно, как и в прошлом, мы заканчиваем сезон с теми же игроками, с которыми мы его начали. Может быть, кто-то один будет куплен, но я не думаю, что это произойдёт, однако никогда не знаешь наверняка», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

На данный момент «Манчестер Сити» с 40 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.