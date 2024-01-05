Гвардиола рассказал о восстановлении Де Брейне, Холанн и Доку

Главный тренерответил на вопрос о физическом состоянии игроков команды

«Последние две или три тренировки они занимались с остальной командой. Жереми Доку чувствует себя действительно хорошо, Кевин тоже. Де Брёйне отсутствовал долгое время, поэтому мы должны набраться терпения и постепенно давать ему игровое время, то же касается и Жереми.

Если говорить об Эрлинге, то он чувствует себя лучше. Он уже провёл две тренировки. Не знаю насчёт воскресного матча с "Ньюкаслом", но надеюсь, что к остальным играм они будут готовы», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

На данный момент «Манчестер Сити» с 40 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.