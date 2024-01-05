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    Гвардиола рассказал о восстановлении Де Брейне, Холанн и Доку

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о физическом состоянии игроков команды Кевина Де Брейне, Эрлина Холанна и Жереми Доку.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Последние две или три тренировки они занимались с остальной командой. Жереми Доку чувствует себя действительно хорошо, Кевин тоже. Де Брёйне отсутствовал долгое время, поэтому мы должны набраться терпения и постепенно давать ему игровое время, то же касается и Жереми.

    Если говорить об Эрлинге, то он чувствует себя лучше. Он уже провёл две тренировки. Не знаю насчёт воскресного матча с "Ньюкаслом", но надеюсь, что к остальным играм они будут готовы», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

    На данный момент «Манчестер Сити» с 40 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.

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