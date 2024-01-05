Рубен Диаш о чемпионской гонке в АПЛ: «Ман Сити» начинает чувствовать себя в своей тарелке

Защитникрассказал о гонке за лидерство в английской Премьер-лиге.

«Думаю, сейчас мы начинаем чувствовать себя в своей тарелке. После того, чего мы добились в прошлом сезоне, нам пришлось спуститься с небес на землю и почувствовать те незначительные моменты, которые на самом деле играют важную роль.

Мы всё больше и больше возвращаемся на правильный путь. Стоит только расслабиться, как всё закончится. Впереди ещё много матчей, нас ждёт тяжёлая работа», — приводит слова Диаша издание Manchester Evening News.

После 19-и туров «Манчестер Сити» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 40 очками в активе. Диаш провел 16 матчей за «горожан» в АПЛ и не отметился результативными действиями.