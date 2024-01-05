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    Защитник «Барселоны» получил травму колена

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    Жоау Канселу пропустит ближайшие матчи «Барселоны» в чемпионате и Кубке Испании.

    Жоау Канселу
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    Жоау Канселу

    В четверг Канселу не смог доиграть матч против «Лас-Пальмаса» (2:1) из-за повреждения колена.

    По результатам обследования у португальца выявлено растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена, сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

    Также отмечается, что Канселу выбыл на неопределенный срок.

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    • Канселу перешел в «Барселону» перед началом сезона из «Манчестер Сити» на правах аренды.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги после 19 туров.

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