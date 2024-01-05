Защитник «Барселоны» получил травму колена

пропустит ближайшие матчив чемпионате и Кубке Испании.

В четверг Канселу не смог доиграть матч против «Лас-Пальмаса» (2:1) из-за повреждения колена.

По результатам обследования у португальца выявлено растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена, сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

Также отмечается, что Канселу выбыл на неопределенный срок.

Канселу перешел в «Барселону» перед началом сезона из «Манчестер Сити» на правах аренды.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги после 19 туров.