В 20:00 05.01.2024 Антальяспор и Аланьяспор начнут матч в Суперлиге Турции.

Антальяспор — Аланьяспор

Последний матч между собой: Аланьяспор — Антальяспор 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Антальяспор» — «Аланьяспор» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.98 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Аланьяспор»).

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