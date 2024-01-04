Тьягу Силва об АПЛ: Это тот футбол, который мне не нравился

Защитникрассказал о том, как воспринимал английскую Премьер-лигу до перехода в стан «синих».

«При всём моём уважении, это тот футбол, который мне не нравился. До перехода сюда я думал, что в нём много борьбы в воздухе и игры по принципу "беги туда, сражайся здесь".

Мне никогда не нравился такой стиль игры, хотя я и хорошо ориентируюсь в воздухе. Не думал, что буду играть здесь.

Думаю, что один из тех, кто несёт ответственность за изменение футбола в АПЛ, это Пеп Гвардиола. Не так ли? Он больше заточен на саму игру. Это футбол, который является прекрасным для просмотра. С того момента я заинтересовался английским футболом. Поэтому, когда пришло предложение от "Челси", я не думал дважды», — приводит слова Силвы ESPN.

В нынешнем сезоне защитник провел 19 матчей за «Челси» в АПЛ и забил один гол. Напомним, что в составе «синих» Силва выиграл Лигу чемпионов.