ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» — «Ливерпуль»Что смотреть в январе: «Арсенал» — «Ливерпуль», Суперкубок Испании и проверка на прочность для «Лейпцига»
  • 16:32
    • Амундсен стал победителем мужского пасьюта на «Тур де Ски»
  • 14:44
    • «Зенит» объявил о переходе нападающего «Коринтианса»
  • 19:09
    • Стали известны претенденты на приз лучшему тренеру АПЛ в декабре
  • 17:23
    • Семин считает Романцева лучшим тренером в истории российского футбола
  • 16:45
    • Диггинс сохранила лидерство на «Тур де Ски» после гонки преследования
    Все новости спорта

    Тьягу Силва об АПЛ: Это тот футбол, который мне не нравился

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Челси
    Защитник «Челси» Тьягу Силва рассказал о том, как воспринимал английскую Премьер-лигу до перехода в стан «синих».

    Тьягу Силва
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тьягу Силва

    «При всём моём уважении, это тот футбол, который мне не нравился. До перехода сюда я думал, что в нём много борьбы в воздухе и игры по принципу "беги туда, сражайся здесь".

    Мне никогда не нравился такой стиль игры, хотя я и хорошо ориентируюсь в воздухе. Не думал, что буду играть здесь.

    Думаю, что один из тех, кто несёт ответственность за изменение футбола в АПЛ, это Пеп Гвардиола. Не так ли? Он больше заточен на саму игру. Это футбол, который является прекрасным для просмотра. С того момента я заинтересовался английским футболом. Поэтому, когда пришло предложение от "Челси", я не думал дважды», — приводит слова Силвы ESPN.

  • АПЛ. Новая победа «Ливерпуля» и осечка «Арсенала»
  • Итоги 20-го тура чемпионата Англии по футболу
  • Вчера

    • В нынешнем сезоне защитник провел 19 матчей за «Челси» в АПЛ и забил один гол. Напомним, что в составе «синих» Силва выиграл Лигу чемпионов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обыграет ли «Барселона» на Канарах «Лас-Пальмас»?
  • «Лас-Пальмас» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Заставит ли «Севилья» вспомнить о неудачах «Атлетик»?
  • «Севилья» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Забьют и те, и другие
  • «Ювентус» — «Салернитана». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.75
  • Экспресс дня 4 января
  • Сегодня в 23:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Севилья — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Боавишта — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 23:45
    •  3.05
  • Прогноз на матч Брентфорд — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  3.20
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры