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    Экс-футболист «Челси» дал совет Мудрику

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    Бывший футболист «Челси» Пэт Невин оценил игру украинского форварда Михаила Мудрика.

    Михаил Мудрик
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    Михаил Мудрик

    «Вы знаете, ему просто нужно успокоиться. По возможности использовать свою невероятную скорость, Но делать это с умом. Это самое сложное, когда ты находишься под большим давлением, как он. Ожидания были высокими. Для себя такую сумму трансфера он не просил. Но именно из-за этого ожидания стали выше.

    Было бы здорово, если бы он начал развивать понимание с другими людьми рядом с собой. Мудрик очень прямолинеен, берёт мяч и бежит вперёд. Это здорово, мне это нравится. Это действительно нужно делать. Но иногда надо, чтобы другие бежали помогать, чтобы использовать их как приманку. Об этом легко говорить, но трудно научиться. Действительно сложно. Я возлагаю большие надежды на Мудрика», — приводит слова Невина Aroged.

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    В текущем сезоне Мудрик сыграл 19 встреч во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал две голевые передачи.

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