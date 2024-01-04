ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» — «Ливерпуль»Что смотреть в январе: «Арсенал» — «Ливерпуль», Суперкубок Испании и проверка на прочность для «Лейпцига»
  • 00:28
    • Защитник «Флуминенсе» Нино продолжит карьеру в «Зените»
  • 22:53
    • «Лас-Пальмас» и «Барселона» опубликовали стартовые составы на матч Примеры
  • 22:24
    • «Ювентус» — «Салернитана»: стартовые составы команд на матч Кубка Италии
  • 00:12
    • Сборная США U20 совершила камбэк с 0:2 и вышла в финал МЧМ-2024
  • 23:50
    • Источник: Полузащитник «Краснодара» пополнит состав «Зенита»
    Все новости спорта

    Диогу Жота заявил, что восстановился после травмы и готов выйти на поле

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль
    Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота рассказал об интенсивном графике команды в декабре 2023 года, из-за которого у «мерсисайцев» выбыло несколько игроков.

    Диогу Жота
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Диогу Жота

    «Наверное, это худший месяц (декабрь) для травм из-за количества игр, которые у нас были. Но, по крайней мере, команда на поле добывала эти три очка, даже когда мы дважды не смогли выиграть дома, что было, наверное, хуже всего, нам всё равно удалось избежать поражения и остаться на вершине лиги.

    Теперь я вернулся сюда и хочу помочь, особенно в этом месяце, когда мы потеряли ещё двух игроков, (Ватару) Эндо и Мохамеда Салаха, нам нужны все, кто в форме и готов помочь», — приводит слова Жоты официальный сайт «Ливерпуля».

  • Что смотреть в январе: «Арсенал» — «Ливерпуль», Суперкубок Испании и проверка на прочность для «Лейпцига»
  • Лучшие матчи топовых европейских турниров, которые пройдут в январе
  • Вчера

    • После 20-и туров «мерсисайцы» занимают 1-е место в таблице АПЛ с 45-ю очками в активе. В следующем матче «Ливерпуль» сыграет против «Арсенала» 7-го января в рамках Кубка Англии.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Легко ли «Тоттенхэм» пройдет «Бернли» в Кубке Англии?
  • «Тоттенхэм» — «Бернли». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • «Локомотив» положит конец победной серии СКА?
  • СКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Спартак» будет успешен в столичном дерби?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.10
  • Экспресс дня 5 января
  • Сегодня в 23:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Боавишта — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Авангард — Лада
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Интер — Верона
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Куньлунь
  • Хоккей
  • Завтра в 13:00
    •  3.54
  • Прогноз на матч Рублев — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры