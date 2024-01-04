Диогу Жота заявил, что восстановился после травмы и готов выйти на поле

Нападающийрассказал об интенсивном графике команды в декабре 2023 года, из-за которого у «мерсисайцев» выбыло несколько игроков.

«Наверное, это худший месяц (декабрь) для травм из-за количества игр, которые у нас были. Но, по крайней мере, команда на поле добывала эти три очка, даже когда мы дважды не смогли выиграть дома, что было, наверное, хуже всего, нам всё равно удалось избежать поражения и остаться на вершине лиги.

Теперь я вернулся сюда и хочу помочь, особенно в этом месяце, когда мы потеряли ещё двух игроков, (Ватару) Эндо и Мохамеда Салаха, нам нужны все, кто в форме и готов помочь», — приводит слова Жоты официальный сайт «Ливерпуля».

После 20-и туров «мерсисайцы» занимают 1-е место в таблице АПЛ с 45-ю очками в активе. В следующем матче «Ливерпуль» сыграет против «Арсенала» 7-го января в рамках Кубка Англии.