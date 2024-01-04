АПЛ назвала номинантов на приз лучшему игроку декабря

Сон Хын Мин Фото: globallookpress.com
В список номинантов попали Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Матеус Кунья («Вулверхэмптон»), Мохаммед Кудус («Вест Хэм»), Майкл Олисе («Кристал Пэлас»), Коул Палмер («Челси»), Маркос Сенеси, Доминик Соланке (оба — «Борнмут») и Сон Хын Мин («Тоттенхэм»).
В предыдущие месяцы лучшим игроками АПЛ становились Джеймс Мэддисон (август) и Сон Хын Мин (сентябрь), Мохамед Салах (октябрь) и Харри Магуайр (ноябрь).
Победитель будет определен с учетом мнения футбольных экспертов и голосования болельщиков, которое продлится до 8 января.