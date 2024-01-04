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    АПЛ назвала номинантов на приз лучшему игроку декабря

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    Английская Премьер-лига назвала претендентов на звание игрока месяца по итогам декабря.

    Сон Хын Мин
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    Сон Хын Мин

    В список номинантов попали Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Матеус Кунья («Вулверхэмптон»), Мохаммед Кудус («Вест Хэм»), Майкл Олисе («Кристал Пэлас»), Коул Палмер («Челси»), Маркос Сенеси, Доминик Соланке (оба — «Борнмут») и Сон Хын Мин («Тоттенхэм»).

    В предыдущие месяцы лучшим игроками АПЛ становились Джеймс Мэддисон (август) и Сон Хын Мин (сентябрь), Мохамед Салах (октябрь) и Харри Магуайр (ноябрь).

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