Аленичев: Романцев мне сильно помог

Бывший наставник «Спартака»вспомнил о временах работы под руководством

«Я очень благодарен и своим первым тренерам, и Филатову с Сёминым, вложившим многое в меня в "Локомотиве". Но подытожил я свою российскую карьеру в "Спартаке" у Олега Иваныча. В значительной степени благодаря ему я потом и уехал в более сильный итальянский чемпионат и многого добился за рубежом. И именно в "Спартаке" произошёл очень важный для меня и поучительный эпизод.

В 1994 году я пробился в основной состав команды, хотя в конкурентах были такие мастера, как Валера Карпин, Пятницкий, Ледяхов. Мы выиграли чемпионат и Кубок России, причём в финале против ЦСКА мне ещё и посчастливилось забить решающий пенальти. Я был не семейный, холостой, жил на базе. Москва… Ну и немножко вскружили мне голову первые успехи. В 1995-м я уже выглядел не совсем так, как положено было профессиональному футболисту. Чуть снизил к себе требования, откровенно скажу. Конечно же, Олег Иванович это всё заметил. И на одной из тренировок, летом, устроил собрание. Объявил, что трое игроков — фамилий называть не буду — отправлены в дубль. Одним из этой троицы был я.

Ссылка продлилась полтора месяца, но мне она очень многое дала. Я многое переосмыслил, осознал и сам себе сказал: "Дима, либо ты дальше поедешь куда-нибудь на Дальний Восток или в Сибирь играть — либо берёшься за голову и остаёшься в 'Спартаке'. Я выбрал второй вариант — и вернулся в команду, которая потом выиграла шесть из шести матчей в групповом турнире Лиги чемпионов. И больше своё место в составе практически никому не отдавал.

Для меня этот случай стал большим уроком. Олег Иваныч мне сильно помог. Он мог бы закрыть глаза на сложившуюся ситуацию и просто перестать обращать внимание на меня: мол, тренируйся, Дима, как хочешь. А он принял очень мудрое и правильное решение, отправив меня в дубль. Если бы не оно, вся моя дальнейшая карьера могла бы сложиться совершенно иначе. За это я его неоднократно благодарил и на юбилее ещё раз скажу спасибо", — рассказал Аленичев "Чемпионату".

4 января 2024 года Романцеву исполнилось 70 лет.