Аленичев: Промес — лучший игрок «Спартака»

Экс-игрок «Спартака»выделил игру форварда красно-белых

«Однозначно, Промес сейчас сильнейший игрок в "Спартаке". Это не тот Промес, который был шесть-семь лет назад, но и партнеры тогда у него были другие.

С другой стороны, соперники тоже поменялись, они стали чуть слабее, поэтому он и сейчас выглядит очень прилично. Учитывая его дела вне футбола, которые давят на него психологически, непросто так играть и приносить столько пользы команде», — приводит слова Аленичева ТАСС.

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В нынешнем сезоне 32-летний Промес в 21 игре забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.