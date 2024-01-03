В 23:30 03.01.2024 Жирона и Атлетико начнут матч в испанской Примере.

Жирона — Атлетико

Последний матч между собой: Жирона — Атлетико 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Жирона» — «Атлетико» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Жирона»).

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