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    Гари Невилл: У «Ливерпуля» огромные шансы на чемпионство

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    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил шансы «Ливерпуля» выиграть АПЛ в сезоне-2023/24.

    Гари Невилл
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    Гари Невилл

    «У "Ливерпуля" хорошие оборонительные показатели, они сохранили много сухих матчей, а Алисон — лучший вратарь в мире. У них есть Салах, который показывает выдающуюся атакующую статистику и очень последователен в том, что делает на поле. Он добивается результатов из года в год — это правда невероятно.

    Если они сохранят этих троих в хорошей форме, у них есть огромный шанс выиграть новый титул с Клоппом, но отсутствие Салаха на месяц нанесёт им ущерб», — приводит слова Невилла Liverpool Echo со ссылкой на Sky Sport.

    «Ливерпуль» лидирует в АПЛ. Клуб набрал 45 очков в 20 встречах.

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