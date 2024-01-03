Гари Невилл: У «Ливерпуля» огромные шансы на чемпионство

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед»оценил шансы «Ливерпуля» выиграть АПЛ в сезоне-2023/24.

«У "Ливерпуля" хорошие оборонительные показатели, они сохранили много сухих матчей, а Алисон — лучший вратарь в мире. У них есть Салах, который показывает выдающуюся атакующую статистику и очень последователен в том, что делает на поле. Он добивается результатов из года в год — это правда невероятно.

Если они сохранят этих троих в хорошей форме, у них есть огромный шанс выиграть новый титул с Клоппом, но отсутствие Салаха на месяц нанесёт им ущерб», — приводит слова Невилла Liverpool Echo со ссылкой на Sky Sport.

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ. Клуб набрал 45 очков в 20 встречах.