Канчельскис: Российский футбол еще лет десять будет вариться в своем соку

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед»считает, что в ближайшие несколько лет российские сборные и клубы не будут допущены к участию в международных турнирах.

«Надо двигаться дальше. Будем вариться в своем соку. Сейчас нужно подпускать к составам наших молодых футболистов, потому что нет больших задач. Еще лет десять мы будем в своем соку вариться.

За это время можно воспитать своих футболистов, а не делать ставку на легионеров.

Не верю, что в следующем году наш футбол вернут на международную арену. Может, после 2026 года что-то произойдет положительное», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.