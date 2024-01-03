Хави: Мы не можем позволить себе Холанна или Мбаппе

Главный тренервысказался о возможном усилении команды во время зимнего трансферного окна.

«Я не знаю, сможем ли мы подписать хотя бы одного игрока в январе, всё будет зависеть от финансового фэйр-плей. Мы находимся в постоянном контакте с президентом Лапортой и спортивным директором Деку.

Холанн или Мбаппе? Мы не можем представить, чтобы Холанн или Мбаппе сейчас присоединились к "Барселоне". К сожалению, мы не можем позволить себе этих игроков.

Я доволен футболистами, которые у меня есть. Нам нужно достичь нашего лучшего уровня, так как в этом клубе мы всегда должны быть на высшем уровне», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.