Динияр Билялетдинов: Джикии не нужно уходить из «Спартака»

Георгий Джикия Фото: globallookpress.com
«Это внутренняя история. Понятно, что на Бабича делают основную ставку. В защите всегда должен быть мощный игрок — посмотрите на "Ливерпуль", например. Это у Джикии последнее время не получается, поэтому на него ставку не делают. Но на его месте я бы точно не уходил.
У Джикии есть шанс все доказать зимой. Он боец и наверстает свои кондиции. Главное — спокойно, без лишних эмоций доказывать свою состоятельность на зимних сборах», — сказал Билялетдинов «СЭ».
Нынешний контракт Джикии с красно-белыми истекает в июне 2024 года.