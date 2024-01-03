Динияр Билялетдинов: Джикии не нужно уходить из «Спартака»

Экс-футболист сборной Россиипрокомментировал ситуацию с игровым временем защитника «Спартака»

«Это внутренняя история. Понятно, что на Бабича делают основную ставку. В защите всегда должен быть мощный игрок — посмотрите на "Ливерпуль", например. Это у Джикии последнее время не получается, поэтому на него ставку не делают. Но на его месте я бы точно не уходил.

У Джикии есть шанс все доказать зимой. Он боец и наверстает свои кондиции. Главное — спокойно, без лишних эмоций доказывать свою состоятельность на зимних сборах», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Нынешний контракт Джикии с красно-белыми истекает в июне 2024 года.