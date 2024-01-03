Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо успешно перенес операцию

Защитник «Барселоны»успешно перенёс операцию на пояснице, информирует сайт каталонского клуба.

У спортсмена проблема была с начала декабря 2023 года.

«Игрок первой команды Маркос Алонсо успешно перенёс операцию по лечению проблем с поясницей. Процедура была проведена доктором Амели Леглиз под наблюдением медицинских служб клуба в спортивной клинике Бордо-Мериньяк. Игрок выбыл, и от его восстановления будет зависеть готовность к игре.

Левый защитник провёл семь матчей в этом сезоне, четыре из которых в стартовом составе, сыграв в общей сложности 301 минуту. В качестве игрока "Барселоны" он провёл в общей сложности 44 матча, забив три гола», — написано в заявлении сине-гранатовых.