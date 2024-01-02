Экс-игрок «Баварии»: Если Кейн травмируется, у команды будут проблемы

Бывший защитник «Баварии» Юрген Колер высказался о том, какие позиции нужно укрепить мюнхенскому клубу в зимнее трансферное окно.

«Зимой они должны подписать кого-то, кто может играть на позиции центрального защитника. Мне больше не нравится Альфонсо Дэвис слева, раньше он был более стабилен. Я также вижу необходимость в правом защитнике и в подстраховке для Гарри Кейна. Кстати, о Кейне: я ошибался на его счет. Я признаю это. Конечно, я знал, что он может забивать голы. Но он ведет за собой всю команду, играет грамотно, видит пространство. Если он когда-нибудь травмируется, у "Баварии" будут проблемы», — приводит слова Колера Kicker.

Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» в августе 2023 года. Сумма трансфера составила 95 млн евро.

В нынешнем сезоне Кейн забил 25 мячей и отдал 8 голевых передач.

После 16 туров «Бавария» занимает 2-е место в Бундеслиги с 38 очками.