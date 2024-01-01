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    Райс о гонке за лидерство в АПЛ: Нам нужно сохранять позитивный настрой

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    Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс высказался о чемпионской гонке команд в английской Премьер-лиге.

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    «Титульная гонка в английской Премьер-лиге? Я на самом деле не смотрю на таблицу. Многие средства массовой информации только говорят и говорят, что "Арсенал" выиграет чемпионат в этом году.

    Мы стараемся не думать об этом. Это всего лишь всплеск на пути, но сейчас не время паниковать. Нам нужно сохранять позитивный настрой», — приводит слова Райса BBC.

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    • В нынешнем сезоне полузащитник провел 20 матчей за «Арсенал» в АПЛ, забил 3 гола и сделал голевую передачу.

    После 20-и туров «канониры» занимают 4-е место в таблице чемпионата Англии с 40 очками в активе.

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