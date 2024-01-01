Райс о гонке за лидерство в АПЛ: Нам нужно сохранять позитивный настрой

Полузащитниквысказался о чемпионской гонке команд в английской Премьер-лиге.

«Титульная гонка в английской Премьер-лиге? Я на самом деле не смотрю на таблицу. Многие средства массовой информации только говорят и говорят, что "Арсенал" выиграет чемпионат в этом году.

Мы стараемся не думать об этом. Это всего лишь всплеск на пути, но сейчас не время паниковать. Нам нужно сохранять позитивный настрой», — приводит слова Райса BBC.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 20 матчей за «Арсенал» в АПЛ, забил 3 гола и сделал голевую передачу.

После 20-и туров «канониры» занимают 4-е место в таблице чемпионата Англии с 40 очками в активе.