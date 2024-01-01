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    Морган: «Арсенал» не готов выиграть чемпионат

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    Журналист и болельщик лондонского «Арсенала» Пирс Морган высказался относительно поражения команды в матче с «Фулхэмом» (1:2).

    Букайо Сака («Арсенал»)
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    Букайо Сака («Арсенал»)

    «Ещё одно необъяснимое и ужасное выступление. Нельзя проигрывать "Астон Вилле", "Вест Хэму" и "Фулхэму" и рассчитывать на победу в английской Премьер-лиге. К сожалению, по ментальности наших игроков за последние три недели стало ясно, что мы не готовы выиграть чемпионат. Чемпионы не дают так сильно переигрывать себя "Вест Хэму" и Фулхэму», — приводит слова Пирса издание Mirror.

    Благодаря этой победе «Фулхэм» набрал 24 очка и поднялся на тринадцатое место в турнирной таблице. У «Арсенала» 40 пунктов и четвертая строчка.

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