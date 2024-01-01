Морган: «Арсенал» не готов выиграть чемпионат

Журналист и болельщик лондонскоговысказался относительно поражения команды в матче с(1:2).

«Ещё одно необъяснимое и ужасное выступление. Нельзя проигрывать "Астон Вилле", "Вест Хэму" и "Фулхэму" и рассчитывать на победу в английской Премьер-лиге. К сожалению, по ментальности наших игроков за последние три недели стало ясно, что мы не готовы выиграть чемпионат. Чемпионы не дают так сильно переигрывать себя "Вест Хэму" и Фулхэму», — приводит слова Пирса издание Mirror.

Благодаря этой победе «Фулхэм» набрал 24 очка и поднялся на тринадцатое место в турнирной таблице. У «Арсенала» 40 пунктов и четвертая строчка.