Морган: «Арсенал» не готов выиграть чемпионат

Букайо Сака («Арсенал») Фото: globallookpress.com
«Ещё одно необъяснимое и ужасное выступление. Нельзя проигрывать "Астон Вилле", "Вест Хэму" и "Фулхэму" и рассчитывать на победу в английской Премьер-лиге. К сожалению, по ментальности наших игроков за последние три недели стало ясно, что мы не готовы выиграть чемпионат. Чемпионы не дают так сильно переигрывать себя "Вест Хэму" и Фулхэму», — приводит слова Пирса издание Mirror.
Благодаря этой победе «Фулхэм» набрал 24 очка и поднялся на тринадцатое место в турнирной таблице. У «Арсенала» 40 пунктов и четвертая строчка.