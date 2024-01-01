Де Йонг: Я нахожусь в клубе, в котором всегда и хотел быть

Полузащитникдал свой комментарий по поводу будущего в каталонском клубе.

«Я нахожусь в клубе, в котором всегда и хотел быть. Я мечтал играть за "Барселону". Но я еще не завоевал те трофеи, которые хотели бы. И я еще не стал тем игроком, которым хотел бы стать. Мне есть куда развиваться.

Хочется выигрывать серьезные титулы, я пока этого не делал. Я хочу выполнять важную роль на поле и продолжать прогрессировать.

"Барселона" недостаточно хорошо выступает в Ла Лиге, это правда. Но впереди еще много игр. У нас талантливый состав, но не хватает стабильности», — цитирует де Йонга NOS.