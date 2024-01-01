Бералдо: Переход в «ПСЖ» — важный шаг в моей карьере, который поможет мне двигаться вперед

Новичоквысказался о переходе в парижский клуб из

«Я действительно рад присоединиться к такому амбициозному клубу, как "Пари Сен-Жермен". Это важный шаг в моей карьере, который поможет мне двигаться вперед. Я не могу дождаться, когда познакомлюсь со своими новыми товарищами по команде и сделаю свои первые шаги в этой футболке», — приводит слова Бералдо пресс-служба «ПСЖ».

Лукас является воспитанником «Сан-Паулу» и играет за первую команду с 2022-го. Всего за «Сан-Паулу» он провел 52 матча и забил один гол.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 млн евро.