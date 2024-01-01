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    Бералдо: Переход в «ПСЖ» — важный шаг в моей карьере, который поможет мне двигаться вперед

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    Новичок «Пари Сен-Жермен» Лукас Бералдо высказался о переходе в парижский клуб из «Сан-Паулу».

    Лукас Бералдо
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    Лукас Бералдо

    «Я действительно рад присоединиться к такому амбициозному клубу, как "Пари Сен-Жермен". Это важный шаг в моей карьере, который поможет мне двигаться вперед. Я не могу дождаться, когда познакомлюсь со своими новыми товарищами по команде и сделаю свои первые шаги в этой футболке», — приводит слова Бералдо пресс-служба «ПСЖ».

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    • Лукас является воспитанником «Сан-Паулу» и играет за первую команду с 2022-го. Всего за «Сан-Паулу» он провел 52 матча и забил один гол.

    Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 млн евро.

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