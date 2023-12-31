Зиньковский об итогах 2023 года: Счастлив, что сейчас играю в составе и приношу пользу команде

Полузащитникрассказал о личных и командных итогах 2023 года.

«Тяжёлый был год. Много всего произошло, особенно в этой части сезона. Не буду ставить оценку. Но, конечно же, не очень хорошо. Потому что могли быть выше. Недобрали очков — достаточное количество. Были матчи, где могли больше набирать. Хочется быть выше в турнирной таблице.

Что касается личных итогов, счастлив, что сейчас играю в составе. Играю и приношу пользу команде. Этому очень рад!» — сказал Зиньковский Чемпионату.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 17 матчей за «Спартак» в российской Премьер-лиге и забил 2 гола.