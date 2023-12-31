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    Семин: Мы можем многое изменить: развитие детско-юношеского футбола и понимаете самой игры

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    Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин сделал свое пожелание футбольному 2024 году.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Хочу пожелать нашему футболу в следующем году во многих моментах идти своим путем и искать что-то новое. Мы можем многое изменить: развитие детско-юношеского футбола и понимаете самой игры. Мне больше всего бы хотелось, чтобы в нашем футболе больше работали игроки, которые многое отдали для российского спорта. Надо давать шансы, чтобы каждый себя мог проявить.

    О том, когда вернут российский футбол на международную арену, будем думать уже в следующем году», — цитирует Семина Sport24.

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