Родри о Холанне: Я вижу его прогресс в командной игре

Полузащитниквысказался о прогрессе в игре нападающего команды

«С тех пор, как он пришёл в клуб, его чутьё и желание забивать не изменились. Однако сейчас он действует по-другому с точки зрения заполнения пространства на поле и понимания игры.

По-началу он волновался, ведь понимал, что "Сити" — это команда, очень хорошо владеющая мячом. Эрлинг понимал, что не будет постоянно участвовать в игре, и что ему нужно дожидаться момента для того, чтобы забить. К подобному нужно было адаптироваться.

Сейчас я вижу его прогресс в этом отношении. Иногда он хватает меня и говорит: "Родри, командный контроль, командный контроль. Забудь обо мне". В этом проявляется понимание им игры команды», — приводит слова Родри AS.

В нынешнем сезоне Холанн провел 15 матчей за «Манчестер Сити» в АПЛ, забил 14 голов и сделал 4 голевые передачи. Родри принял участие в 16-и встречах лиги, отметился 4 мячами и оформил 2 ассиста.

«Манчестер Сити» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 40 очками в активе после 19-и сыгранных матчей.