Анчелотти о роли Переса в «Реале»: Я считаю его главой семейства

Главный тренервысказался о том, как президент «сливочных»повлиял на клуб.

«Я считаю его главой семейства и человеком, добившимся в футболе того, что не удавалось никому другому.

Он по-прежнему очень мотивирован, это самый главный болельщик клуба. Он был им с самого детства и питает к "Реалу" особую любовь.

Он удерживает клуб на вершине. То, что он сделал за последние 20 лет, было очень важно для "Реала". Как и то, что сделал Сантьяго Бернабеу (президент клуба с 1943 по 1978 годы) в 1950-е годы», — цитирует Анчелотти официальный сайт «Реала».

После 18-и туров в Примере «сливочные» занимают 1-е место в таблице с 45-ю очками в активе. В следующем матче «Реал» встретится 3-го января с «Мальоркой».