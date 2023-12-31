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    Анчелотти о роли Переса в «Реале»: Я считаю его главой семейства

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о том, как президент «сливочных» Флорентино Перес повлиял на клуб.

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    «Я считаю его главой семейства и человеком, добившимся в футболе того, что не удавалось никому другому.

    Он по-прежнему очень мотивирован, это самый главный болельщик клуба. Он был им с самого детства и питает к "Реалу" особую любовь.

    Он удерживает клуб на вершине. То, что он сделал за последние 20 лет, было очень важно для "Реала". Как и то, что сделал Сантьяго Бернабеу (президент клуба с 1943 по 1978 годы) в 1950-е годы», — цитирует Анчелотти официальный сайт «Реала».

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    • После 18-и туров в Примере «сливочные» занимают 1-е место в таблице с 45-ю очками в активе. В следующем матче «Реал» встретится 3-го января с «Мальоркой».

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