1-й таймМанчестер Сити — Шеффилд ЮнайтедОнлайн
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    Милан — Сассуоло смотреть онлайн

    30.12.2023 в 20:00 начнется матч в итальянской Серии А Милан — Сассуоло

    Футбол Серия A Милан Сассуоло Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 20:00 30.12.2023 Милан и Сассуоло начнут матч в итальянской Серии А.

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    Милан — Сассуоло

    Последний матч между собой: Милан — Сассуоло 2:5 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Прогноз на матч

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милан» — «Сассуоло» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.96.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Милан»).

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