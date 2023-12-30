1-й таймНоттингем Форест — Манчестер ЮнайтедОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андре Онана и Рафаэль Варан«Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
  • 19:52
    • «Манчестер Сити» не испытал проблем в матче с «Шеффилд Юнайтед»
  • 19:38
    • СКА разгромил «Автомобилист»
  • 19:18
    • «Локомотив» переиграл московское «Динамо»
  • 19:18
    • ЦСКА уверенно победил «Северсталь»
  • 17:30
    • Дубль Палмера помог «Челси» одержать победу над «Лутоном»
    Все новости спорта

    Ювентус — Рома смотреть онлайн

    30.12.2023 в 22:45 начнется матч в итальянской Серии А Ювентус — Рома

    Футбол Серия A Ювентус Рома Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 22:45 30.12.2023 Ювентус и Рома начнут матч в итальянской Серии А.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Ювентус — Рома

    Последний матч между собой: Рома — Ювентус 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Смотреть онлайн

    Вас ждет прямая трансляция без задержек и рекламных перерывов. Качественное изображение и звук – как на стадионе. Минимальная задержка картинки и хороший звук. Помимо трансляции игры ЮвентусРома доступны сотни других матчей.

    Прогноз на матч

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ювентус» — «Рома» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Трансляция

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Ювентус — Рома.

    Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Не пропустите уникальную возможность стать частью футбольного праздника 30.12.2023. Вместе с нами вы будете в центре событий, чувствовать атмосферу стадиона и болеть за любимую команду.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нас ждут футбольные шахматы
  • «Ювентус» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Манчестер Юнайтед» справится с «Ноттингем Форест»?!
  • «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • «Рейнджерс» добьются успеха на «Амали Арене»?
  • «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.27
  • Экспресс дня 31 декабря
  • Завтра в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  3.07
  • Прогноз на матч Финикс — Орландо
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Япония — Таиланд
  • Футбол
  • Послезавтра в 08:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мемфис — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Калинская — Пера
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Шнайдер — Андреева
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры