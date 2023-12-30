Гвардиола: Если мы проигрываем один матч, то выбываем из борьбы за чемпионство

Главный тренервысказался о борьбе за чемпионство в текущем сезоне АПЛ.

«Если мы проигрываем один матч, то выбываем из борьбы. Если побеждаем, то остаемся в ней. Такой же расклад и у конкурентов.

Нужно сохранять спокойствие, произойти может все что угодно. Нас ждет последняя игра года. Январь будет более расслабленным, будет больше времени на восстановление.

В последних домашних матчах мы не смогли добиться результата, поэтому нужно постараться быть сконцентрированными», — приводит слова тренера Manchester Evening News.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент Гвардиола занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.