Гвардиола: Если мы проигрываем один матч, то выбываем из борьбы за чемпионство

Хосеп Гвардиола Фото: globallookpress.com
«Если мы проигрываем один матч, то выбываем из борьбы. Если побеждаем, то остаемся в ней. Такой же расклад и у конкурентов.
Нужно сохранять спокойствие, произойти может все что угодно. Нас ждет последняя игра года. Январь будет более расслабленным, будет больше времени на восстановление.
В последних домашних матчах мы не смогли добиться результата, поэтому нужно постараться быть сконцентрированными», — приводит слова тренера Manchester Evening News.
В настоящий момент Гвардиола занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.