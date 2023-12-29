1-й таймНаполи — МонцаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хвича Кварацхелия«Наполи» — «Монца». Онлайн
  • 20:44
    • Тен Хаг: Когда наши сильнейшие игроки вернутся, мы можем победить любую команду
  • 15:30
    • Официально: «Реал» продлил контракт с Анчелотти
  • 18:39
    • «Ростов» покупает Роналдо
  • 18:14
    • Анчелотти: Мы с «Реалом» отправляемся за новыми победами
  • 17:47
    • «Зенит-Казань» уверенно победил «Нефтяник» в Суперлиге
    Все новости спорта

    Тен Хаг: Когда наши сильнейшие игроки вернутся, мы можем победить любую команду

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о текущем положении дел в английской команде.

    Эрик тен Хаг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрик тен Хаг

    «Матч против "Астон Виллы" стал доказательством, несмотря на все проблемы. Ни одна команда не имела такого количества проблем, как мы.

    Мы не удовлетворены количеством набранных очков, но в целом мы довольным нашим положением. Когда все футболисты вернутся, мы обретем сильный состав.

    Мы играли на равных против "Ливерпуля", "Арсенала" и "Астон Виллы" — трех топовых команд в лиге. Поэтому мы способны обыграть любого соперника.

    Матч против "Астон Виллы" еще раз показал — у нас сильный состав. Мы можем сражаться и играть против сильнейших команд в лиге.

    Когда наши сильнейшие игроки вернутся, с правильным менталитетом мы можем победить любую команду», — цитирует тен Хага Manchester Evening News.

  • Изменить подход к трансферам и верить в Тен Хага. Пять задач для нового руководства «МЮ»
  • Пять способов, которыми сэр Джим Рэтклифф может помочь вернуть «Манчестер Юнайтед» в нужное русло
  • 27/12/2023

    • В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» вновь победит?
  • «Дженоа» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Хватит ли командам 90 минут?
  • «Галатасарай» — «Фенербахче». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • Сможет ли «Фиорентина» одолеть «Торино»?
  • «Фиорентина» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс дня 29 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Дженоа — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.40
  • Прогноз на матч Галатасарай — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Фиорентина — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Милан — Сассуоло
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры