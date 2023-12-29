Тен Хаг: Когда наши сильнейшие игроки вернутся, мы можем победить любую команду

Наставниквысказался о текущем положении дел в английской команде.

«Матч против "Астон Виллы" стал доказательством, несмотря на все проблемы. Ни одна команда не имела такого количества проблем, как мы.

Мы не удовлетворены количеством набранных очков, но в целом мы довольным нашим положением. Когда все футболисты вернутся, мы обретем сильный состав.

Мы играли на равных против "Ливерпуля", "Арсенала" и "Астон Виллы" — трех топовых команд в лиге. Поэтому мы способны обыграть любого соперника.

Матч против "Астон Виллы" еще раз показал — у нас сильный состав. Мы можем сражаться и играть против сильнейших команд в лиге.

Когда наши сильнейшие игроки вернутся, с правильным менталитетом мы можем победить любую команду», — цитирует тен Хага Manchester Evening News.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.