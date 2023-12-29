Тен Хаг заявил, что пока не общался с Рэтклиффом, но это произойдет

Главный тренервысказался о том, что компания Ineos, владельцем которой является сэр, приобрела часть акций клуба.

«Пока что я сосредоточен на игре, поэтому я сказал: "Нет, сейчас я не хочу отвлекаться". Но в ближайшие дни, недели будет время для этого, и тогда я буду знать больше.

Но я думаю, это хорошо, это очень позитивно. Мы очень хотим работать вместе. Ineos хочет работать со мной в этой структуре, а я хочу работать с ними. Но график матчей настолько плотный, что у меня пока не было времени поговорить с ними, но это произойдет.

Мы всегда хотим побеждать, неважно, кто управляет клубом. Нас назначают, чтобы побеждать, поэтому нам нужна культура побед, независимо от владельца. Но, конечно, владельцы могут вдохновлять вас», — цитирует Тен Хага The Guardian.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.