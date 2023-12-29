В 22:45 29.12.2023 Престон Норт Энд и Шеффилд Уэнсдей начнут матч в английском Чемпионшипе.

Престон Норт Энд — Шеффилд Уэнсдей

Последний матч между собой: Шеффилд Уэнсдей — Престон Норт Энд 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Престон Норт Энд» — «Шеффилд Уэнсдей» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Престон Норт Энд»).

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