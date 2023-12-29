Гвардиола рассказал о готовности де Брейне

Главный тренервысказался о восстановлении хавбека команды

«Кевин — в общей группе. Он близок, но у него была усталость. Нужно проявлять осторожность — все-таки он был травмирован три месяца. Как и в случае с восстановлением после "крестов" в течение шести месяцев, здесь, если ты нарушишь временные рамки, он снова травмируется.

Это была серьезная травма, но он тренируется с нами. Мы настроены позитивно. Скоро он вернется.

Я бы хотел, чтобы де Брейне сыграл в следующей игре или против "Хаддерсфилда", но важно, чтобы он остался здоров надолго, а не на одну-две игры», — цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити»