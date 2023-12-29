Гвардиола: Холанн много тренируется, но пока он не работает с командой

Главный тренервысказался о восстановлении форварда команды

«Холанн много тренируется, но пока он не работает с командой. Эрлинг — не в общей группе, но ему лучше. Это не стрессовое повреждение и не перелом. Вопрос в том, когда пропадет боль. Надеюсь, в январе. У него была перегрузка, кость в порядке, но ему больно. Это не маленький и худой Фоден. Эрлинг огромный, поэтому иногда бывает сложно.

Все будет в порядке. Когда это будет так, он вернется и будет играть. Врачи приходят каждое утро и говорят: "Этот игрок доступен, а этот — нет". До тех пор я просто выбираю состав, и мы играем», — цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».